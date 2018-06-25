Николаевцы подумали, что женщина хочет спрыгнуть с моста и забили тревогу – оказалось, что она была пьяна и прыгать не собиралась

В Николаеве 24 июня горожане вызвали спасателей, потому что подумали, что женщина хочет спрыгнуть с Варваровского моста.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«На линию 101 поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали, что женщина пытается прыгнуть с моста. По прибытию выяснилось, что информация недостоверна, и никаких намерений покончить жизнь самоубийством у нее не было», - сообщили в службе спасения.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» свидетели случившегося, женщина просто находилась на пешеходной части моста и не собиралась прыгать в реку. При этом женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что ранее в Николаеве наградили патрульных, которые вытащили из реки девушку-самоубийцу.