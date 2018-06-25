На Николаевщине в аварию попал еще один «ВАЗ» с подростками – обошлось без пострадавших

В Николаевской области, на трассе М-14 в районе села Половинки днем 25 июня вылетел в кювет легковой автомобиль «ВАЗ-2101».

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Сайт «Новости-N» сообщает, что на момент ДТП в салоне «ВАЗа» находились четверо молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Пассажиры чудом не пострадали. Автомобиль из-за полученных повреждений восстановлению не подлежит.

Напомним, что во Врадиевском районе Николаевщины на трассе перевернулся «ВАЗ» с подростками – один из них погиб, еще четверо госпитализированы.