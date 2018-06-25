В Николаеве девочке стало плохо после прививки – полиция начала расследование

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В Николаеве мужчина заявил, что его 4-летней дочери сделали прививку, после чего у ребенка ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Прививку сделали в одной из детских амбулаторий Ингульского района. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато уголовное производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником»).

Также следователь инициировал назначение служебного расследования по данному факту в управлении здравоохранения в Николаевской области.

Напомним, что ранее в Николаеве вакцина вызвала у ребенка тяжелый побочный эффект.

Вадим Богданов

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