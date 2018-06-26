В Николаеве полицейский на «BMW Х5» сбил женщину, которая шла вблизи пешеходного перехода

В Николаеве во вторник, 26 июня, в районе автовокзала полицейский сбил женщину.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области

Около 8:30 на проспекте Богоявленском, вблизи ТЦ «Велмарт» сотрудник полиции за рулём автомобиля «BMW», находясь не на службе, сбил 55-летную женщину, которая пересекала проезжую часть вблизи пешеходного перехода.

Мужчина прошел освидетельствование, которое показало, что он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пострадавшую женщину забрала в больницу карета скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сведения внесены в журнал Единого учета и в дальнейшем будет начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение»), предусматривающей наказание от штрафа ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В полиции уверяют, что по данному факту следствием будет проведено полное и беспристрастное расследование. Уже назначено проведение ряда соответствующих экспертиз.

Напомним, что ранее в Николаеве «Таврия» на пешеходном переходе сбила подростка – девочку госпитализировали.