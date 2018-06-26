На Ровенщине пьяный водитель спровоцировал масштабное ДТП – четверо человек погибли, еще семеро пострадали

В Ровенской области вблизи села Орловка Сарненского района произошло ДТП, в результате которого трое человек погибли и девять получили ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Ровенской области

Авария произошла в понедельник, 25 июня, около 19:00 на автодороге «Киев-Ковель-Ягодин».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Mercedes-Benz» на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением «Киев-Ковель». В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в автоцистерну.

Три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ровенское издание «Радио Трек» сообщило, что в результате ДТП погибли четыре человека, а не три.

На месте аварии скончались трое пассажиров микроавтобуса Mercedes-Benz - 51-летняя жительница Полтавской области, 30-летний житель Киевской области и 62-летний водитель, житель Ковеля. В Сарненской центральной районной больнице от полученных травм умер второй водитель микроавтобуса, 36-летний житель Волынской области.

В больнице находятся еще семь человек из Волынской, Киевской, Кировоградской областей, Харькова, Светловодска, Ровно. В их числе - водитель грузовика, с которым столкнулись транспортные средства. Одного пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи.

20-летний водитель легкового автомобиля, который подрезал маршрутку, задержан. Сообщается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы за совершение ДТП с многочисленными жертвами.

Напомним, на трассе «Днепр - Николаев» столкнулись ВАЗ и «Volkswagen» - первый после удара загорелся.