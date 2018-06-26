В Николаеве соседи погорельцев спасли двух детей, которые оказались в задымленном помещении

В Николаеве в понедельник вечером, 25 июня, соседи оперативно вынесли из задымленного помещения двух детей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре хозяйственной постройки и деревянной беседки по улице Военной спасателям в 17:50 сообщили соседи. К месту происшествия немедленно выехали дежурные караулы 2-й Государственной пожарно-спасательной и аварийно-спасательной части.

По прибытию пожарные установили, что огонь охватил две деревянные постройки, и существовала угроза перехода пламени на рядом расположенный жилой дом. Также тушение осложнялось сильным задымлением, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

«При выяснении обстоятельств оказалось, что соседи, которые заметили дым и позвонили спасателям, услышали крик детей из задымленного дома. Не теряя ни минуты, выбили оконное стекло и достали малышей 2012 и 2014 годов рождения на свежий воздух», – говорится в сообщении.

Благодаря действиям сотрудников службы спасения пожар удалось ликвидировать в 19:47 на площади 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Николаеве во время пожара в девятиэтажке спасли двух пенсионеров.