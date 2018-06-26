На Николаевщине ночью столкнулись подростки на мопедах – оба попали с травмами в больницу

В пгт Кривое Озеро во вторник ночью, 26 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мопедов, в котором пострадали двое несовершеннолетних водителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около 00:15 по улице Мичурина в Кривом Озере.

«16-летний парень управляя мопедом, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил столкновение еще с одним мопедом, за рулем которого был 15-летний местный житель. Вследствие ДТП оба несовершеннолетних водителя с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

По указанному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Николаеве в результате столкновения спортивного мотоцикла и мопеда госпитализировали четырех человек.