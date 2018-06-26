На Киевщине пьяный помощник нардепа от БПП ранил ребенка из травмата

Во вторник, 26 июня, в городе Вишневое Киевской области помощник народного депутата Юлия Мамчура ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия.

Об этом ТСН.uа сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, инцидент произошел на местном стадионе. Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности невольно ранил 14-летнего мальчика из травматического пистолета.

Ранение касательное, сейчас подростку оказывают медицинскую помощь. Помощник нардепа задержан, а его спецсредство изъято.

Позже нардеп Мамчур на своей странице в Facebook принес извинения родителям пострадавшего мальчика за действия своего помощника.

Напомним, ранее глава Минздрава Супрун рассказала, как помощник нардепа и мэр Вишневого предлагали ей взятку в виде квартиры.