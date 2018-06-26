В Николаеве один трамвай сошел с рельсов, а второй – сломался

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В Николаеве 26 июня один трамвай сошел с рельсов, а второй сломался на половине дороги.

Как сообщает Елена Дяченко на своей странице в Facebook, на Спасском спуске сошел с рельсов трамвай №1.

Подобная ситуация случилась в районе пересечения улиц Садовая и Потемкинская, в этот раз сломался трамвай №3.

«Сход вагона, поломанный вагон и частичное перекрытие Садовой», - написал на своей странице в Facebook Юрий Христенко.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель так припарковал «Porsche Cayenne», что заблокировал проезд трамваев.

Вадим Богданов

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