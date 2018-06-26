В Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок

В Николаевской области на прошлой неделе от кори умер восьмилетний ребенок.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Всего с начала года в Украине от осложнений кори умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых.

«Напоминаем, что корь – опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация».

«Обращаем внимание родителей: если вашему ребенку скоро исполнится 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку согласно календарю. Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины по графику, или вы не помните, когда и какие прививки вы делали ребенку, обратитесь в медицинское учреждение, чтобы как можно быстрее получить бесплатные прививки. Теперь сделать бесплатные прививки и наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет. Вакцина против кори есть в наличии во всех регионах. Для прививок в Украине сейчас поставляется вакцина «Приорикс» производства «Глаксо Смит Кляйн», она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно. По состоянию на 21 июня в Украине есть 872 тысячи доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки. Если в отдельном лечебном заведении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент/управление здравоохранения ОГА», - сообщили в Минздраве.

Напомним, что ранее в Николаеве был зафиксирован 31 случай заболевания корью.