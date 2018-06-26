Обрезали сухие ветки елей и насыпали мраморную крошку: В Николаеве благоустроили территорию перед мэрией

В Николаеве привели в порядок территорию возле мэрии. На елях обрезали сухие ветки, а места для газонов, на которых ничего не росло, засыпали мраморной крошкой.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В мэрии говорят, что город уже сегодня готовится к своему 230-летнему юбилею.

«Одна из задач – Николаев должен иметь достойный вид. Решение этой задачи требует и времени, и затрат. Поэтому некоторые работы начинаются уже в текущем году. В частности, у здания Николаевского городского совета, ведь оно является и своеобразной визиткой города, и его достопримечательностью. Николаевцы неоднократно обращали внимание, что «лицо» Николаева могло бы быть более ухоженным. И городской голова Александр Сенкевич дал поручение предпринять меры и обустроить прилегающую территорию. Свои предложения по благоустройству предоставили несколько предприятий. Были рассмотрены разные варианты, оптимальный начали реализовывать», - пояснили в мэрии.

Попытки облагородить эту территорию уже были. Но из-за того, что перед фасадом растут высокие деревья с обширной кроной и дают густую тень, высадить зеленые насаждения невозможно. Поэтому было принято другое решение: покрыть газон мраморной крошкой. Этот материал легко поддается демонтажу и в случае необходимости может быть использован в другом месте.

«Можно также обратиться к европейской практике, когда газоны в принципе плотно укрываются каким-то материалом. Это защищает почву от пересыхания и не дает распространяться пыли. В конце концов, такая технология и выглядит эстетично. Кстати, вначале было предложение выложить мраморную крошку в виде вышиванки, но это значительно повышало стоимость проекта, и от этой идеи отказались», - отмечено в сообщении.

Вид деревьев до кронирования

Сегодня уже начаты работы и по удалению сухих веток: деревья довольно старые, а некоторые из них наклонились так, что создавали опасную ситуацию. В рамках этого проекта также вдоль газонов будут установлены новые бордюры.

«Работы, которые начались, в частности, удаление сухих ветвей вызвали живую реакцию горожан, которые привыкли, что подобное делают не с добрыми намерениями, а с корыстными целями. А у депутатов городского совета возникли вопросы по законности проведения работ. Как следствие – к этому месту прибыла полиция. После ознакомления с документами полиция отметила, что работы ведутся в правовом поле согласно действующему законодательству», - пояснили в мэрии.

Также сообщили, что подрядчик ФЛП Д.В. Гарин «гарантирует не только качественное и надлежащее предоставление услуг, но и пожизненную поддержку проекта».

Напомним, что в Николаеве убирают грунт с бульвара на Центральном проспекте, чтобы не загрязнялась дорога.