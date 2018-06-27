Журналисты доказали, что режим Асада сбросил на мирных жителей бомбу с хлором

Газета The New York Times изучила видео из сирийского города Дума и опубликовала выводы, что режим президента Асада сбросил на город бомбу с хлором, из-за которой погибли мирные жители.

Об этом сообщает «Медуза».

В начале апреля правозащитники из «Белых касок» заявили, что в Думе – пригороде Дамаска, контролировавшемся повстанцами – была совершена химическая атака, в результате которой погибли несколько десятков мирных жителей. Ответственность за нее западные страны возложили на войска Башара Асада: из-за этого через несколько дней американские ВВС нанесли серию ударов по сирийским военным базам.

Асад отрицал причастность к атаке, а в России заявили, что ее вообще могло не быть – на российском ТВ вышли несколько сюжетов, где корреспонденты с места событий называли случившееся постановкой. Издание The New York Times провело собственное расследование и пришло к выводу, что за атаку все-таки несет ответственность Асад. Журналисты подчеркивают, что сами они не были на месте событий и ориентировались на видео очевидцев и репортажи российских телеканалов, в том числе «Звезды».

Кадры из здания в Думе с обнаруженной в нем бомбой использовали как сторонники, так и противники Асада – и те, и другие не ставили под сомнение самой бомбы, но сторонники версии с постановкой утверждали, что это макет. Журналисты The New York Times начали расследование с определения точных координат здания – его удалось установить по кадрам видеозаписей с помощью попавших на них ориентиров – таких как школа и мечеть.

После этого с помощью специалистов архитектурного бюро был составлен точный макет здания; планировка четырех этажей и крыши (где была найдена бомба) была восстановлена по видео из социальных сетей, появившихся сразу после атаки. Сопоставив видео между собой, журналисты пришли к выводу, что на нижних этажах здания находились тела как минимум 34 человек.

Рядом с бомбой журналисты также обнаружили искореженные детали, которые используются для крепления снаряда такого типа на вертолетах, а на ее корпусе – следы от контакта с решеткой на крыше здания. При этом, отмечается в расследовании, около половины восьмого вечера в день атаки над Думой были замечены вертолеты – и именно тогда в социальных сетях начали появляться первые сообщения о погибших.

Доказательством того, что в бомбе содержался хлор, журналисты называют морозный налет на бомбе, который четко заметен на одном из видео (ее металлическая оболочка охлаждается, когда из нее вытекает жидкость), а также черную коррозию на ней, которая вызывается химической реакцией хлора и замерзшей воды. Эксперты, которым The New York Times показала фотографии жертв, находившихся в здании, по повреждениям зрачков и пене у рта тоже сделали вывод, что это результат действия хлора.

Вероятнее всего, делает вывод газета, люди прятались в подвале от бомбардировки. Когда они почувствовали запах хлора, они побежали на верхние этажи здания (этот газ тяжелее воздуха и его концентрация при распылении максимальна у поверхности земли) – поэтому так много тел было обнаружено на лестницах.