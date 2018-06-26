Полиция разыскивает жителя Вознесенска, который уехал на заработки и пропал без вести

Вознесенский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 45-летнего Александра Викторовича Пирога, который в апреле уехал на заработки в Киевскую область, и связь с ним была потеряна. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 180-185 см, спортивного телосложения, лицо овальное, волосы короткие светлые, глаза голубые. Особые приметы: под нижней губой шрам; татуировки: на левом плече в виде «Нептуна с вилами», на запястье левой руки татуировка в виде надписи «ЛОРД» латинскими буквами, на правом плече – в виде женщины с длинными волосами с розой и надпись «За тех, кто в море», на грудной клетке слева – группа крови.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в Вознесенский отдел полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, 066-912-50-27, 102.

Напомним, что ранее николаевская полиция разыскивает военного, который ушел из части и не вернулся.