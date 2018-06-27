В Николаеве на перекрестке «Ravon» догнал «Chevrolet»

В среду, 27 июня, в Николаеве на пересечении улицы Садовая и проспекта Центральный произошло ДТП с участием автомобилей «Chevrolet» и «Ravon».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, оба автомобиля двигались в одной полосе движения по проспекту Централдьный со стороны улицы 3-я Слободская в сторону улицы Московская. По словам очевидцев, «Chevrolet» остановился перед перекрестком, а ехавши сзади «Ravon» не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, что в Николаеве столкнулись «маршрутка» и мотоциклист, в результате чего последний был госпитализирован.