В Николаеве полиция разыскивает автомобиль, который скрылся с места ДТП

В Николаеве разыскивают неустановленный автомобиль, водитель которого устроил ДТП и сбежал.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Водитель этого автомобиля подозревается в том, что 7 июня около 15:30 в районе дома №32 на улице 6-й Слободской он устроил ДТП с автомобилем «Opel Astra». После ДТП неустановленный автомобиль скрылся с места аварии.

В связи с этим отдел розыска и обработки материалов обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения об этом ДТП или местонахождении разыскиваемого автомобиля, сообщить по телефонам 093 230-95-89 , (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б, кабинет 113.

Напомним, что ранее в Николаеве мотоциклист на угнанном «Suzuki» пытался сбежать от патрульных.