На Львовщине произошло тройное ДТП с участие автомобиля посла Швейцарии - пострадали несколько человек

Во Львовской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля посла Швейцарии в Украине Гийома Шойера, в результате которого двоих людей госпитализировали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«Правоохранители установили, что возле села Дидилов столкнулись автомобили Volvo СХ 60 под управлением 56-летнего иностранца, Volkswagen Т4 под управлением 43-летнего жителя Бродовского района и Chery Amylet, в котором ехал 53-летний львовянин», - сообщают полицейские.

Вследствие аварии госпитализированы с телесными повреждениями водитель Volkswagen и 49-летняя пассажирка Volvo. Остальные участники ДТП осмотрены врачами и отпущены домой.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

По данным депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, женщина-пассажир автомобиля Volvo госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова, а водитель автомобиля Volkswagen Т4 госпитализирован в Каменко-Бугскую районную больницу.

«Из информации по ДТП Посол Швейцарии (на дипломатических номерах SDR038 машина Volvo СХ60) ехал в сторону Львова выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Фольксваген Т4 после чего столкнулся с автомобилем Чери Амулет», - также пишет он на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Николаеве на проспекте Богоявленском, вблизи ТЦ «Велмарт», сотрудник полиции за рулём автомобиля «BMW», находясь не на службе, сбил 55-летную женщину, которая пересекала проезжую часть вблизи пешеходного перехода.