В Николаеве подростка сбила машина - тот перебегал дорогу в неположенном месте

В четверг, 28 июня, в Николаеве на улице Электронной поблизости супермаркета автомобиль «Samand» сбил подростка, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции.

Так, автомобиль ехал по улице Космонавтов, со стороны Херсонского Шоссе, в направлении улицы Кирова.

- Подросток, на вид 17-18 лет, перебегал дорогу в неустановленном месте к магазину «Новус», в момент этого он совершил столкновение с автомобилем. Он врезался в левое переднее крыло, в район водительской двери, - сообщили в пресс-службе.

Фото: Новости Н

На данным момент на месте работают сотрудники патрульной полиции, а также прибыла карета скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Николаеве «Таврия» на пешеходном переходе сбила подростка – девочку госпитализировали.