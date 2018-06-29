В результате пожара на рынке в Кении погибло 15 человек

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В четверг, 28 июня, в столице Кении Найроби произошел пожар на рынке, в результате которого погибло 15 человек и более 60 травмированы. 

Об этом сообщает The Star.

Так, около трех ночи загорелось хранилище с древесиной и одеждой секонд-хенд. Многие торговцы  отравились угарным газом, пытаясь спасти вещи. Сумма ущерба оценивается в миллионах кенийских шиллингов, что составляет десятки тысяч долларов.

Также, правительство Кении создало командный центр и попросило местных жителей сообщить о пропавших без вести. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке в небоскребе Трампа произошел пожар, есть погибший и пострадавшие.

Олена Мельниченко

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