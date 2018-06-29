В Китае мужчина зажег свечи, чтобы сделать предложение своей девушке, и сжег отель

Житель провинции Чжэцзян на востоке Китая хотел сделать предложение своей девушке в отеле при свечах и сжег его.

Об этом сообщает The Shanghaiist.

В годовщину их отношений, мужчина по фамилии Чжан снял гостиничный номер на 7 этаже отеля и расставил в нём горящие свечи в форме сердца. После он отравился встречать свою девушку, а когда они подошли к двери номера, то увидели, что комната горит.

По словам пожарных, свеча, которая догорела до конца, подожгла ковёр и огонь распространился на всю комнату. Возгорание было настолько сильным, что на верхнем этаже отеля оказались заблокированы люди. Спасатели эвакуировали их с помощью автолестниц.

В пожаре никто не пострадал, однако Чжан теперь должен будет выплатить отелю 250 тысяч юаней (около 104 миллионов гривен) компенсации за сгоревший номер и восемь комнат.

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