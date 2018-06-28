В польском Вроцлаве на стройке погиб украинец

В среду, 27 июня, в Польше на стройке погиб строитель из Украины.

Об этом сообщает Польское Радио.

Рано утром на строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс, на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы. Пожарным пришлось использовать подъемный кран, чтобы вызволить его. Два часа полицейские и рабочие помогали спасателям в этом.

Как сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк, 46-летний мужчина скончался от полученных травм. Также пока не удалось установить причины, по которым упала конструкция. Сейчас дело изучает полиция и прокуратура.

Ранее сообщалось, что полиция Польши лишила прав украинца, перевозившего в багажнике 30 человек.