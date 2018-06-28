В Запорожской области «Daewoo» выехал «на встречку» и столкнулся «Мercedes» - пострадали семь человек

В четверг, 28 июня, на 422 километре автодороги «Харьков-Симферополь», между селами Новое и Кирпичное Мелитопольского района столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь человек.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Около 4:00 водитель автомобиля «Daewoo Lanos», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мercedes Vito».

В результате аварии 20-летнего водителя «Daewoo» и его 39-летнего пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу. Пяти пассажирам «Мercedes», женщинам 23-х, 30-и, 34-х лет и мужчинам 25-и и 26-и лет оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Следователи открыли уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Львовщине произошло тройное ДТП с участие автомобиля посла Швейцарии - пострадали несколько человек.