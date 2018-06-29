В Николаеве из-за окурка возник пожар в квартире – спасатели успели вывести из задымленного жилья женщину

В Николаеве в четверг вечером, 28 июня, из-за неосторожного курения возник пожар в квартире многоэтажного дома. С охваченного огнем и дымом жилища спасатели вывели женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома на проспекте Богоявленском Ингульского района города Николаева поступило спасателям в 19:57. На место выехали отделения 3-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию из дверей квартиры, где по сообщению произошел пожар, шел дым.

«Спасатели попали в квартиру и в комнате обнаружили женщину, которая в то время находилась в сознании, однако успела надышаться продуктами горения. Пожарные вывели ее на свежий воздух, от госпитализации женщина отказалась. В результате разведки установлено, что из-за неосторожности при курении начал тлеть матрас и именно поэтому и образовалось задымление», – говорится в сообщении.

Подручными средствами сотрудники ГСЧС потушили очаг тления. На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава.

Спасатели Николаевщины отмечают, что неосторожность при курении со стороны граждан достаточно часто приводит к пожарам. Нередко такие случаи заканчиваются трагически и становятся причиной гибели людей, поэтому будьте бдительны и осторожны, не подвергайте себя опасности.

Напомним, на Николаевщине из-за неосторожного курения горела квартира, а ее 40-летний хозяин позже скончался в больнице.