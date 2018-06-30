В Киеве на шестиполосной дороге не разминулись велосипедист и пешеход, перебегавший проезжу часть – пострадавшего госпитализировали

В четверг, 28 июня, на улице Александра Довженко возле станции метро «Шулявская» велосипедист сбил пешехода. Мужчина перебегал шестиполосную дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает «Информатор».

Велосипедист двигался со стороны станции метро «Дорогожичи». Около выезда на Шулявский мост водитель двухколесного транспорта сбил пешехода. По предварительным данным, последний перебегал 6-полосную дорогу в неположенном месте. Отметим, что рядом расположен подземный переход.

Пострадавшего госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Был ли нарушитель в состоянии алкогольного опьянения, пока не известно.

На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа, «скорая» и MotoHelp (служба помощи водителям и пассажирам двухколесного транспорта).