В Киеве на шестиполосной дороге не разминулись велосипедист и пешеход, перебегавший проезжу часть – пострадавшего госпитализировали

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В четверг, 28 июня, на улице Александра Довженко возле станции метро «Шулявская» велосипедист сбил пешехода. Мужчина перебегал шестиполосную дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает «Информатор».

Велосипедист двигался со стороны станции метро «Дорогожичи». Около выезда на Шулявский мост водитель двухколесного транспорта сбил пешехода. По предварительным данным, последний перебегал 6-полосную дорогу в неположенном месте. Отметим, что рядом расположен подземный переход.

Пострадавшего госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Был ли нарушитель в состоянии алкогольного опьянения, пока не известно.

На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа, «скорая» и MotoHelp (служба помощи водителям и пассажирам двухколесного транспорта).

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия