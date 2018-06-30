После дождя курортную зону Коблево традиционно затопило

В пятницу вечером, 29 июня, после дождя курортную зону Коблево затопило.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Примечательно, что дождь был не такой уж и сильный, однако после него улицы курортной зоны затопило. Местами уровень воды достигал более 10 сантиметров.

Стоит отметить, что подобные случаи происходят едва ли не после каждого дождя. Причиной тому разрушенная дренажная система, из-за чего воде просто некуда деваться.

Напомним, что весной 2015 года после дождей вся курортная зона была залита водой.