На Николаевщине «Opel Vectra» въехал в дерево – двое пассажиров погибли

Сегодня, 30 июня, около 6:30 на трассе Н-24, неподалеку с Лукашевка в Первомайском районе водитель автомобиля «Opel Vectra» съехал на обочину и столкнулся с деревом – двое пассажиров погибли, еще один пассажир и водитель с травмами доставлены в больницу.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

Двое пассажиров в возрасте 29 и 20 лет погибли на месте от полученных телесных повреждений.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, 28 июня, на 422 километре автодороги «Харьков-Симферополь», между селами Новое и Кирпичное Мелитопольского района столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь человек.