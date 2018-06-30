«Заботливо ухаживал»: В Николаеве полицейские задержали николаевца, который вырастил 122 куста конопли

В Николаеве полицейские задержали николаевца, который выращивал у себя дома на огороде кусты конопли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Николаевской области.

Сообщается, что во время проведения оперативно-профилактической отработки «МАК» участковые офицеры полиции Первомайского ОП ГУНП в Николаевской области получили информацию о том, что 30-летний житель района у себя дома незаконно выращивает и хранит наркотические средства.

— Получив разрешение суда, правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства правонарушителя и на придомовой земельном участке, который расположен то территории его домовладения, обнаружили незаконный посев 122 кустов растений конопли, за которыми домовладелец заботливо ухаживал, обрабатывая их от сорняков и поливая для лучшего роста, - сообщили в пресс-службе.

Также на чердаке и в помещении летней кухни участковые обнаружили девять растений конопли и решето с высушенным веществом растительного происхождения зеленого цвета, которое, со слов хозяина, он самостоятельно вырастил, хранил и ломал, готовя для дальнейшего собственного употребления. В подтверждение слов мужчины, во время обыска его дома, правоохранители также обнаружили самодельное устройство, с помощью которого последний употреблял наркотические средства.

Следственным подразделением начато уголовные производства по признакам части 1 статьи 310 УК Украины «Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли» и части 2 статьи 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», санкции которых предусматривают наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности. Сейчас следствие продолжается.

Напомним, на Николаевщине сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ изъяли партию марихуаны общей стоимостью почти полтора миллиона гривен.