В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком – 18 человек погибли

В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли 18 человек.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По меньшей мере 18 человек были убиты и еще 14 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в центре Китая, - пишет издание со ссылкой на местную полицию.

ДТП произошло в провинции Хунань, автобус выехал на встречную полосу. На месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса и один пассажир грузовика.

Позже стало известно, что количество погибших возросло до 18 человек.

Напомним, 30 июня, около 6:30 на трассе Н-24, неподалеку с Лукашевка в Первомайском районе водитель автомобиля «Opel Vectra» съехал на обочину и столкнулся с деревом – двое пассажиров погибли, еще один пассажир и водитель с травмами доставлены в больницу.