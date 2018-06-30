Из-за сильного дождя на Прикарпатье затопило дома и админздания

В некоторых районах Ивано-Франковской области в результате сильного дождя в ночь на субботу, 30 июня, подтоплены жилые и административные дома и придомовые территории.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 6:00 субботы, 30 июня, наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Городенкивском, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского ГС и в Ивано-Франковске.

Всего подтоплено 202 жилых здания, 8 подвальных помещений ж/б, 20 придомовых территорий ж/б, 1 насосное помещение предприятия НГДУ "Долина нефтегаз", 1 здание трансформаторной подстанции Ивано-Франковского РЭС, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, в результате непогоды повреждены 14 км дорог местного значения, повреждено 3 моста, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками.

Подразделениями ГСЧС откачано более 700 куб. м. воды.

Остаются частично подтопленными отдельные подвальные помещения жилых домов.

На территориях подтопленных населенных пунктов работают комиссии органов местного самоуправления по уточнению размеров нанесенного ущерба. Ситуация находится на особом контроле Управления ГСЧС в области.

Напомним, в Николаеве из-за обильного ливня в пятницу утром, 29 июня, оказались подтопленными улицы и были проблемы с электричеством.