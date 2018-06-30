Несчастный случай: Замкомандующего десантными войсками ВСУ получил ножевое ранение

Павел Щербань Заместитель командующего десантно-штурмовой войск ВС Украины Павел Щербань 27 июня в результате несчастного случая получил ножевое ранения.

Об этом заявили в пресс-службе командования ДШВ.

«В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая», – говорится в сообщении.

В ДШВ также заявили, что характер телесных повреждений, которые не несут угрозы жизни и показания полковника Щербаня опровергают причастность к данному случаю других лиц.

Накануне в пресс-службе командования ДШВ сообщили, что 27 июня вечером в Житомире около продуктового магазина Павел Щербань получил ножевое ранение. Полиция открыла производство по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений.

Напомним, в сентябре 2014 года во время боев украинской армии с войсками РФ на территории Донецкой области был ранен тогдашний командир 79-й десантно-штурмовой бригады Алексей Шандар.