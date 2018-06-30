Захотели сократить: На Николаевщине две девушки оказались заблокированы приливом на скалистом берегу моря

В субботу, 30 июня, в Березанском районе спасатели помогли выбраться двум девушкам, которые из-за прилива оказались заблокированы на скалистом берегу Черного моря.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что в 11:14 в Службу спасения позвонили две девушки, которые оказались в сложной ситуации на скалистом побережье Черного моря в пределах Березанского района.

«Они рассказали, что в 7:00 утра вышли из Лугового и направились в сторону Березанки. Чтобы сократить путь, отправились по береговой линии. Впоследствии на море начался прилив, и вода поднялась. «Путешественницы» промокли и устали. Двигаться вперед или назад возможности нет – подходит вода. Кроме того, трудно было описать, где они находятся – сверху нависают кручи, потому ориентиров не видно», – говорится в сообщении.

Спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области прибыли на возможное место, попросили описать все, что видят вокруг себя девушки, и находиться на телефонной связи.

Помогли спасти девушек пограничная вышка, о которой вспомнили девушки. Сотрудники ГСЧС добрались до них и с помощью веревки помогли выбраться вверх по скале и склонам.