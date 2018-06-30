На киевской трассе возле Николаева водитель «Fiat» уснул и въехал в грузовик, пострадали трое детей

В субботу, 30 июня, в селе Константиновка на киевской трассе произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Fiat Doblo» и грузовика «MAN».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

По предварительной информации, водитель «Fiat» уснул за рулем и допустил столкновение с впереди движущимся грузовым автомобилем «MAN». Автомобили двигались в сторону Николаева.

В момент ДТП в «Fiat» находились трое детей, которые были госпитализированы с травмами в больницу.

По информации издания «Новости-N», за рулем «Fiat» находился житель Киева. У него в автомобиле были трое детей от 6 до 8 лет. Все трое детей получили легкие ушибы, также у одного ребенка подозрение на сотрясение мозга, второго — подозрение на перелом ключицы. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу. Водитель не пострадал.

«Fiat» получил значительные механические повреждения, и скорее всего автомобиль восстановлению не подлежит.

Напомним, ранее на проспекте Героев Украины в районе парка Победы вечером столкнулись внедорожник и «Daewoo Lanos» – водитель легковушки погиб на месте ДТП.