В Николаеве спасатели вынесли пенсионерку из квартиры, наполненной газом

В Николаеве спасатели вынесли из квартиры пожилую женщину с признаками отравления газом.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

29 июня в 13:28, от сотрудников полиции, по экстренным номером 101 поступило сообщение о том, что на улице Декабристов в подъезде жилого дома ощущается едкий запах газа. Бригада «Николаевгаз», которая прибыла на место и провела замеры, сообщила, что у одной из квартир допустимые показатели значительно превышены.

Спасатель 3-й Государственной пожарно-спасательной части, через балкон, с помощью лестницы, попал в квартиру и на кровати увидел хозяйку. Женщину 1937 года рождения сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области вынесли на свежий воздух и передали медикам. Карета скорой госпитализировала пострадавшую в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи с симптомами отравления газом. Выяснилось, что на кухне «травили» конфорки газовой плиты. Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Николаеве в Заводский районный суд направили обвинительный акт в отношении 16-летнего парня, который 21 мая этого года в школе №6 распылил газовый баллончик.