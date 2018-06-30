В считанных метрах от забора дома: В Николаеве грузовой вагон сошел с рельсов

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В субботу, 30 июня, в Николаеве в районе улицы Индустриальной один из вагонов железнодорожного состава сошел с рельсов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

По их словам, вагон остановился в считанных метрах от забора частного дома. Как известно, в данном районе железнодорожная ветка проходит по частному сектору.

На данный момент на месте находятся ремонтники, которые будут заниматься ликвидацией последствий схода состава.

Напомним, неподалеку от этого места в декабре прошлого года на улице Индустриальная в районе заправки WOG произошло ДТП с участием «КамАЗа» и грузового поезда.

Анатолий Чубаченко

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