В Чернигове из-за ливня подтопило более 90 частных домов

В субботу, 30 июня, вследствие интенсивных осадков произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах Чернигова.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Черниговской области.

«30 июня в результате интенсивных осадков в городе Чернигов произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, из которых трое – переданы медицинским работникам», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает 59 спасателей личного состава подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области, также привлечено 18 единиц специальной техники, 2 резиновых лодки, а 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств. Кроме того, от коммунальных служб города привлечены 36 работников 15 единиц техники.

«Спасатели отбуксировуют пострадавшие машины с автостоянки. Ликвидация последствий подтопления продолжается», – отметили в ГСЧС.

Напомним, в Николаеве из-за обильного ливня в пятницу утром, 29 июня, оказались подтопленными улицы и были проблемы с электричеством.