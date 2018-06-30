В Витовском районе перевернулся «ВАЗ» – погибла пенсионерка, еще трое человек госпитализированы

В субботу, 30 июня, около 12:30 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев», неподалеку села Воскресенск Витовского района, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем произошло опрокидывание транспортного средства.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия, еще трое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Водитель транспортного средства не пострадал

«По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового», – говорится в сообщении..

Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что на киевской трассе возле Николаева водитель «Fiat» уснул и въехал в грузовик, пострадали трое детей.