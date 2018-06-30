В Николаеве «Renaut» столкнулся с «Toyota» – есть пострадавшие

В субботу, 30 июня, на пересечении улиці Электронной и Космонавтов в Николаеве столкнулись Renault Scenic и TOYOTA Land Cruiser.

Об этом сообщает издание Новости-N.

«Renaut» ехал от улицы Троицкой (Кирова) в направлении улицы Винграновского (Энгельса). На пересечении с улицы Электронной, водитель «Renaut» начал поворачивать налево, на парковку к ТЦ «Пятый океан», не пропустив при этом движущийся во встречном направлении автомобиль «Тойота».

От удара автомобили после столкновения отбросило практически на тротуар, «Renaut» развернуло в обратном направлении.

Сообщается, что в результате ДТП предварительно был травмирован пассажир «Renaut» - его с места происшествия госпитализировала «скорая». О его состоянии ничего неизвестно.

Пока не ясно, есть ли еще пострадавшие.

Автомобили в результате аварии получили серьезные механические повреждения.

Напомним, в субботу, 30 июня, в селе Константиновка на киевской трассе произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Fiat Doblo» и грузовика «MAN».