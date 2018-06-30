В центре Николаева «Daewoo» из-за неисправности въехал в «Hyundai» – никто не пострадал

В субботу, 30 июня, в Николаеве, на нижнем БАМе автомобиль «Daewoo» наехал на «Hyundai».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщили патрульные, у «Daewoo» произошло повреждение педали газа, в связи с чем автомобиль наехал на «Hyundai».

На данный момент на месте происшествия находятся два автомобиля патрульной полиции.

Обстоятельства устанавливаются. Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Напомним, в сети появилось видео с авторегистратора, на котором запечатлен момент ДТП, которое произошло в субботу, 30 июня, на пересечении улиц Космонавтов и Электронной.