«Что нам делать, блокировать аэропорт?» - застрявшие в Батуми николаевцы просят о помощи

Застрявшие в аэропорту грузинского Батуми 48 николаевцев просят поскорее решить их проблему. Уже скоро пройдут сутки, как отменили их рейс и до сих пор не ясно, когда они вернутся в Украину.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила жительница Николаева Оксана, одна из участниц николаевской делегации.

Напомним, что группа николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств «Из Грузии с любовью». Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждут, когда же им дадут улететь домой. При этом у них проблемы с деньгами и питанием.

На данный момент николаевцы оставили детей в номерах и отправились в аэропорт. По их словам, если не присутствовать в аэропорту, то ничего не происходит для решения их проблемы.

- Ну к кому нам обращаться? Как нам быть? Нас не хотят заселять, у нас есть дети, которые без родителей и у них закончились деньги. Все говорят, что работают над решением проблемы, но помочь не могут. Что нам делать, блокировать аэропорт? У нас выхода другого нет. Говорят, что у директора аэропорта сегодня выходной. Неужели можно так бросить нас здесь? – говорит Оксана.

Она отмечает, что николаевская детская театральная студия заняла на фестивале в Грузии первое место и теперь оказалась в таком сложном положении. У некоторых из николаевцев назначены авиарейсы на понедельник – они могут не успеть на оплаченные туры заграницу и понести потери в деньгах.