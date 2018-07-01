На Николаевщине на одном километре «одесской трассы» случилось сразу два ДТП

В Николаевском районе Николаевской области, в районе села Маловарваровка 1 июля случилось два ДТП.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Обе аварии случились на 117-м километре трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск». В первом случае водитель «Hyundai Accent» не выбрал безопасную скорость движения, его машина вылетела в кювет и перевернулась.

В другом случае водитель «Geely MR» не выдержал достаточную дистанцию и врезался в ехавший впереди него «Volkswagen Golf». В результате обоих ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения. На месте ДТП работает полиция.

Напомним, что на киевской трассе возле Николаева водитель «Fiat» уснул и въехал в грузовик.