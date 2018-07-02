На Ивано-Франковщине криминальный авторитет спровоцировал смертельное ДТП и сбежал с места аварии, - СМИ

В смертельном ДТП около Коломыи на Ивано-Франковщине подозревается местный криминальный авторитет Виктор Корягин, который скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает местное издание «Місто».

«По словам очевидцев, «BMW Х5» двигался на большой скорости в сторону Ивано-Франковска, осуществив обгон нескольких машин, столкнулся с «Ланосом», который двигался в попутном направлении и намеревался повернуть налево. Водитель «Ланоса» погиб на месте, пассажиры госпитализированы в областную больницу в Ивано-Франковске», — сказано в сообщении.

По информации журналистов, в салоне «BMW» во время ДТП было четверо людей, одного из которых задержали, а трое, включая водителя, скрылись.

При этом перед аварией на линию полиции поступали сообщения о неадекватном поведении на дороге со стороны водителя «BMW».

«Возмущенный водитель решил сделать замечание водителю «BMW», но услышал в свою сторону угрозы. Более того, заявителю угрожали предметом похожим на пистолет. Об этом мужчина заявил в полицию. Добавил, что автомобиль «BMW» повернул на заправку. Когда прибыли правоохранители, то «BMW» уже не было. Видео с камер наблюдения указывает на то, что за рулем находился «валентиновский стрелок». Добавим, что последнему не принадлежит автомобиль, а только по доверенности», — сказано в материале.

По данным издания, за рулем мог находится местный криминальный авторитет Виктор Корягин, известный как «валентиновский стрелок».

Ранее Корягин дважды в своей жизни уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и за хулиганство. В 2013 году он выстрелил в голову 18-летней девушке в ночном клубе, после чего около двух месяцев скрывался от полиции и был арестован во Львове. С конца 2013 до 2016 года сидел в тюрьме и вышел оттуда на семь лет раньше положенного срока по смягчающим обстоятельствам.

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