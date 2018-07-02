Кормышкин заявил, что областная власть должна наполнить работой николаевскую типографию, вместо того, чтобы печататься у частников

Депутат Николаевского областного совета от партии "Наш край", глава постоянной комиссии по вопросам АПК Юрий Кормышкин пожаловался на то, что ни областной совет, ни облгосадминистрация не пользуются услугами областной типографии, которая как раз испытывает финансовые трудности.

Об этом шла речь в понедельник, 2 июля, в ходе депутатской комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Глава аграрной комиссии Юрий Кормышкин возмутился, почему областная власть пользуется услугами частников, а не коммунальной типографии.

— Мы все боремся за наши областные коммунальные предприятия - и областной совет, и администрация. Несколько недель назад была назначена и.о. директора областной коммунальной типографии. Но я узнаю информацию, что ни областной совет, ни администрация не печатают материалы в нашем же органе, а делают это у частников. Почему так? Мы даже не поддерживаем свое коммунальное предприятие. Я думаю, что мы должны наполнять коммунальное предприятие работой, - сказал Кормышкин.

В свою очередь, заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов пообещал поговорить с новым руководителем типографии относительно проблем на предприятии.

Ранее сообщалось, что руководителем КП "Николаевская областная типография" экс-пресс-секретарь партии «Наш край» Кристина Синичкив.