В Николаеве патрульные составили админпротокол за пьяное вождение на проректора НУК

В понедельник вечером, 2 июля, в Николаеве сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль «Toyota», за рулем которого был проректор одного из николаевских университетов.

Об этом сообщает интернет-издание 0512.

Во время патрулирования на улице Шевченко, 64 полицейские остановили автомобиль «Toyota». Во время общения с водителем у полицейских возникло подозрение, что мужчина находился с явными признаками алкогольного опьянения. После чего, в присутствии двух свидетелей водителю было предложено в установленном законом порядке пройти тест драгер на месте, либо проследовать в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на факт определения степени алкогольного опьянения.

После прохождения теста драгер на месте, результат последнего составил 1.54 промилле.

В отношении водителя были составлены админматереалы по ст.130 ч.1, а именно управление транспортирным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействиям лекарственных препараторов, которые снижают внимательность.

Издание отмечает, что за рулем автомобиля оказался Хачатуров Эдуард Борисович, проректор Национального университета кораблестроения имения адмирала Макарова.

Напомним, в мае прошлого года в Тернополе пьяный ректор университета на «Range Rover» спровоцировал ДТП и сбежал.