Под Николаевом в очередной раз горел полигон ТБО

Возле села Мешково-Погорелово Витовского района в понедельник вечером, 2 июня, снова горел мусор на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:59. В 23:13 пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров.

«Стоит отметить, что это уже не первый эпизод горения на вышеупомянутой территории. В июне спасатели неоднократно тушили здесь пожары. Кроме того, рядом с полигоном на открытой территории и на несанкционированной свалке, пожары возникают также достаточно часто и текущий год не стал исключением. Уже зарегистрировано несколько эпизодов. Возгорание вызывает, как правило, неосторожное обращение с огнем», – подчеркнули в ГСЧС.

На месте происшествия работал личный состав и техника 4 и 16 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области. Дополнительно привлечено водовозку от ООО «КАРС КЛИНИНГ» для подвоза воды.

Также у спасателей вызывает беспокойство тот факт, что впереди еще два месяца лета, в течение которых синоптики прогнозируют жару. Это дополнительный фактор для увеличения количества пожаров. В ГСЧС просят граждан не провоцировать возгорания на открытых территориях – едкий дым вредит окружающей среде, а токсичные продукты горения опасны для здоровья людей