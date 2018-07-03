Участница резонансного харьковского ДТП Зайцева двигалась со скоростью более 100 км/ч, - экспертиза

Автомеханик Lexus Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Об этом он сказал во время допроса в Киевском райсуде Харькова 3 июля, передает местное издание «057.ua».

По его словам, он осматривал поврежденный Lexus 350, на котором ехала Зайцева.

- Подключил компьютер, загрузил данные, потом распечатал параметры со сборки управления системы устойчивости со следователем. Потом описали все согласно протоколу, - рассказал автомеханик.

По его словам, блок срабатывает тогда, когда автомобиль тормозит. Он удерживает траекторию. Систему можно выключить кнопкой на низкой скорости. Это автоматическая система и на момент осмотра она была не повреждена.

На уточняющий вопрос следователя, могла бы система сработать при торможении, он ответил, что смогла бы.

Также Кузнецов отметил, что Lexus Зайцевой двигался не только прямо, но больше в бок.

- Педаль газа была вжата в пол. Поворот колеса 30,6 градусов. Предаварийная система была выключена, - пояснил свидетель.

- В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/час, включена третья передача, - сообщил автомеханик.

Также он отметил, что случился «срыв автомобиля во время буксировки, либо его толкнуло что-то в сторону», поскольку во время диагностики корпус был повернут на 33 градуса от заданной траектории.

При этом Кузнецов добавил, что система курсовой устойчивости может сработать и при обычном движении. В целом, по его словам, система работала в штатном режиме.

- В памяти сохранилась скорость. В момент столкновения сработала система. Озвученные данные не были учтены при рассмотрении дела, - прокомментировал адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик ответила, что в документе есть скорость 102 км/час, но в показаниях свидетель не может сказать, в какой именно момент «Lexus» двигался с этой скоростью и поэтому 102 км не указаны в обвинительном акте.

- Все участники процесса были с ним ознакомлены. Автомеханик новых доказательств не предоставил и на ход суда не повлиял, - сказала Дубовик.

Кроме того в суде адвокат пострадавшей Оксаны Берченко напомнила о сведениях опрашиваемых, результатах экспертиз и анализов.

- Барбитал, который принимала Зайцева, считается наркотическим препаратом, - заявила защитница.

Она подала ходатайство, чтобы учитывали эти экспертизы при вынесении решения.

Сообщается, что прокурор частично поддержал ходатайство. Адвокат Зайцевой просила ознакомиться с материалами, после чего судья объявил перерыв.

Позже защитник фигурантки ДТП заявила, что против удовлетворения ходатайства, поскольку не все участники могут ознакомиться с материалами, а это является нарушением.

Напомним, вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцева признала в суде свою вину.