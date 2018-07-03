Неизвестный поджег Матвеевский лес – пожар удалось ликвидировать

В Николаеве 3 июля спасатели потушили пожар в Матвеевском лесу, который охватил площадь около 0,6 гектара.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар начался возле садового общества «Сосновое», огонь охватил хвойную подстилку и молодняк, была угроза верхового пожара.

Для тушения пожара задействовали силы трех спасательных частей, оперативно-координационный штаб и местных лесников. Предварительной причиной пожара называют поджог.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за поджогов произошли пожары в трех лесах.