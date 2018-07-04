«Вскрыл вены и пошел плавать»: В Николаеве из Ингула «выловили» пьяного мужчину

В Николаеве 4 июля спасателям пришлось вылавливать из воды пьяного мужчину, который плавал в Ингуле возле моста.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Они вызвали на место происшествия патрульную полицию и спасателей, которые вытащили мужчину из воды. По словам очевидцев, руки мужчины были в крови, также на них были старые и новые порезы в районе вен. Мужчина был пьян, но выглядел прилично, при себе у него был IPhone X. В итоге мужчину передали его родителям, которые прибыли на место происшествия.

Также очевидцы отметили, что перед инцидентом мужчина сидел на пляже и выпил около бутылки вина. В соцсетях пишут, что этот мужчина якобы прыгнул с моста. В то же время в полиции и ГСЧС сообщают, что мужчина не прыгал - этот факт не подтвержден.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области, прибыв на вызов, они увидели на месте спасателей, которые пытались вытащить из воды 30-летнего нетрезвого мужчину. Когда его спросили, что он делает, тот ответил, что просто плавает.

Напомним, что ранее николаевцы подумали, что женщина хочет спрыгнуть с моста и забили тревогу – оказалось, что она была пьяна и прыгать не собиралась.