Ночью в центре Николаева умер мужчина – тело забрали только ближе к обеду 18+

В четверг утром, 5 июля, в Николаеве во дворе дома № 12 по улице Адмиральской местные жители обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Очевидец вызвал «скорую», которая подтвердила смерть мужчины. Медики вызвали на место происшествия сотрудников полиции и уехали.

По словам полицейского, скорее всего, мужчина лежит на улице с ночи.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что умерший мужчина не имел определенного места жительства, признаков насильственной смерти судмэдэксперт на теле не обнаружил.

Стоит отметить, что тело спецтранспорт фирмы, занимающейся перевозкой трупов, забрал только в 11:10. До этого тело лежало посреди двора.

Директор КП «Николаевская ритуальная служба» Николаевского горсовета Михаил Трофанюк в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что КП не забирало тело, поскольку согласно итогам тендера этим занимается частная фирма.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома в Николаеве обнаружили труп 86-летней женщины с черепно-мозговой травмой.