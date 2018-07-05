Николаевцы пожаловались на «маршрутчиков» - один переехал кошку, а второй отказался везти льготника

В Николаеве пассажиры жалуются на водителей «маршруток». В одном из случаев водитель маршрутного такси №52 отказался провезти мужчину по удостоверению участника боевых действий.

Об этом в Facebook-группе «Маршрутки Николаева. Общественный транспорт» написала Анна Бойко.

По словам женщины, ее муж решил поехать по удостоверению участника боевых действий, в свою очередь водитель автобуса заявил, что с 1 июля льготы якобы отменили, а позже остановился и сказал, что его маршрутное такси сломалось.

«Водитель провез нас аж 100 метров с сумасшедшими криками о том, что льготы с 1 числа отменены, о том, что мы не читаем законодательство. Потом остановился со словами: «Я поломался», встал со своего сидения и опять же с криками стал выгонять из «маршрутки», - пишет Анна.

Также женщина отметила, что водитель отказался представляться и грозился разбить ее телефон, когда она хотела заснять все на камеру.

«Далее я начала доставать свой телефон, чтобы снять видео с водителем, о чем ему сообщила. На это последовало: «Выходите, я сейчас разобью твой телефон». По просьбе одного из пассажиров водитель всё-таки назвал свою фамилию, показал название фирмы-перевозчика. И «сломанное» транспортное средство ВЕ8392АА поехало дальше», - заявила она.

По словам Анны, представитель фирмы-перевозчика «ПиК», которая обслуживает этот маршрут, по телефону ей заявил, что водитель не должен представляться, сославшись на «Закон о защите персональных данных», а также добавил, что льготы им не компенсируют и «послал написать жалобу в городской совет».

Стоит отметить, что по закону у всех перевозчиков должны быть бейджики с ФИО, а также с названием фирмы-перевозчика, на которую он работает.

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Олег Манушевич в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что льготы невозможно отменить, в дальнейшем их просто заменит монетизация. Следовательно, утверждение водителя об отмене льгот ложное.

Кроме этого, на почту «Преступности.НЕТ» пришло письмо от Анны Возбаранной, которая возмутилась поведением водителя автобуса на маршруте №89.

«Водитель «маршрутки» №89 в грубой форме отказал девушке на остановке «Колос» войти с чемоданом в салон. Он рукой толкнул её чемодан из «маршрутки», когда девушка пыталась зайти, и сказал: «Нельзя!», закрыв двери перед носом, хотя «маршрутка» была пустая», - сообщает она.

На вопрос другой женщины, которая спросила, доедет ли она до Центрального рынка, водитель ответил «Да ** твою мать!» и захлопнул дверь.

«Кульминационным моментом поездки стал переезд кошки. «Маршрутка» двигалась в объезд по частному сектору, дорогу переходила кошка, водитель нажал на сигнал, животное побежало быстрее, но водитель даже не нажал на педаль тормоза и переехал кошку на глазах у прохожих, детей и пассажиров самой «маршрутки» , - заявила Анна.

Стоит отметить, что ни ОАО «Трансавтосервис», ни ЧП «ПиК», к которым относятся данные маршруты, на многочисленные звонки журналиста так и не ответили.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 5 июля водитель троллейбуса №2 отказался брать плату за проезд мелочью и нагрубил пассажирке.

Ранее мэр Николаева подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда в маршрутных такси до 5 гривен.