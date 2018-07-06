В Николаеве грузовик повредил недавно уложенный асфальт

В Корабельном районе Николаева грузовик повредил асфальт, который недавно уложили на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы Кобзарской (бывшая Уборевича).

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

«Во время действия так называемого теплового режима зерновоз портит новенький асфальт. Зачем за наш с вами счет делаются дороги – непонятно», - написал он в своем письме, которое пришло на редакционную почту.

Напомним, что с 14 мая при температуре воздуха выше 28 градусов проезд грузовиков по дорогам Николаевщины будет разрешен только ночью.