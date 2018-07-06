На Ровенском полигоне разорвался миномет – трое военных погибли, девять получили ранения

На Ровненском общевойсковом полигоне в пятницу утром, 6 июля, в результате разрыва миномета погибли трое и получили ранения девять военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВС Украины.

Происшествие произошло во время учений в 05:55.

«По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлено», – говорится в сообщении.

Сейчас назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются.

Напомним, что 25 июля 2016 года на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.